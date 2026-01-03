Marocco-Tanzania | formazioni statistiche e anteprime

Analisi delle formazioni, statistiche e anticipazioni sulla sfida tra Marocco e Tanzania. Dopo l’ultima partita del girone, gli Atlas Lions hanno rafforzato la rosa, accogliendo Achraf Hakimi, riconosciuto come calciatore africano dell’anno. Questa partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi di classifica e sviluppo tecnico. Ecco le principali informazioni per conoscere meglio il confronto in programma.

Il web non parla d'altro: Notizie sulla squadra per Marocco-Tanzania. Gli Atlas Lions hanno ricevuto un enorme impulso nell'ultima partita del girone, dando il benvenuto al terzino e calciatore africano dell'anno in carica Achraf Hakimi dopo due mesi di assenza per infortunio. La stella del PSG è entrata dalla panchina nel secondo tempo nella vittoria contro lo Zambia, tuttavia resta da vedere se il 27enne sarà abbastanza in forma per iniziare la partita. Romain Saiss ha subito un infortunio muscolare nella prima partita del Marocco nella competizione, e da allora non è più sceso in campo, rendendo dubbia la sua probabilità di essere presente qui.

Coppa d’Africa 2025: Marocco-Mali, le probabili formazioni - Mali, seconda giornata del Gruppo A di Coppa d'Africa 2025. sportal.it

Coppa d’Africa 2025: Nigeria-Tanzania, le probabili formazioni - La partita è valida per la prima giornata del Gruppo C della competizione continentale, squadre in campo alle 18. sportal.it

Sfida impossibile quella della Tanzania al Marocco O le Taifa Stars possono fare l'impresa Lo sapremo domenica! - facebook.com facebook

In chiusura la fase a gironi della Coppa d'Africa Brahim #Diaz stella assoluta del Marocco. Storica #Tanzania: agli ottavi per la prima volta. Delusione Tunisia tra i fischi. Il #Senegal vince con 3 gol di scarto evita il lato del tabellone con Marocco x.com

