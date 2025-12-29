Zambia-Marocco | formazioni statistiche e anteprime

L'incontro tra Zambia e Marocco, previsto per il 28 dicembre 2025, è un’occasione importante nel calcio internazionale. In questa anteprima analizzeremo le formazioni, le statistiche e i dati più recenti per offrire un quadro chiaro e aggiornato sulla sfida. Un approfondimento obiettivo e dettagliato, utile per appassionati e osservatori che desiderano conoscere meglio le dinamiche di questa partita.

Anteprima Zambia-Marocco. Il Ct del Marocco Walid Regragui ha respinto le preoccupazioni sulla forma dei padroni di casa dell'AFCON nel torneo e ha insistito sul fatto che è ancora l'uomo giusto per guidare la squadra nordafricana al primo titolo dal 1976. Gli Atlas Lions sono in testa al Gruppo A dopo aver preso quattro punti nelle partite contro Comore e Mali, anche se il pareggio per 1-1 contro quest'ultimo ha posto fine alla loro serie di 19 vittorie consecutive da record. La prestazione di venerdì non è stata convincente e ha suscitato critiche nei confronti di Regragui da parte di alcuni ambienti.

