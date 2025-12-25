Camerun-Gabon | formazioni statistiche e anteprime

2025-12-23 17:05:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Camerun inizierà la stagione della Coppa d’Africa 2025 con uno scontro nel Gruppo F contro il Gabon mercoledì allo Stade d’Agadir. Un tempo considerati una delle forze dominanti del calcio africano, gli Indomabili Leoni arrivano in Marocco cercando di riconquistare la loro posizione sulla scena continentale, anche se difficilmente il loro test di apertura contro una squadra del Gabon in forma sarà semplice. Il Camerun arriva al torneo sulla scia della deludente mancata qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, perdendo nonostante detenga il record africano di presenze alla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

