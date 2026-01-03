Marinelli Cisl Romagna | Scelte coraggiose per difendere lavoro e sicurezza

Il segretario generale della Cisl Romagna, Marinelli, invita a compiere scelte coraggiose nel 2026 per tutelare il lavoro e la sicurezza. Secondo lui, è necessario andare oltre la semplice gestione dell’esistente, puntando su uno sviluppo economico equo e inclusivo che coinvolga tutti, senza lasciare indietro nessuno. Solo così si potrà costruire un futuro più stabile e sostenibile per la comunità.

Il 2026 deve essere l'anno delle scelte coraggiose esorta il segretario generale Cisl Romagna. "Non possiamo limitarci a gestire l'esistente: è il momento di rimettere al centro uno sviluppo economico giusto, che non lasci indietro nessuno. Questo significa sostenere concretamente il lavoro nelle piccole e medie imprese, nell'artigianato e nell'industria, accompagnando e sostenendo i lavoratori nelle sfide delle transizioni digitale ed ecologica. Ma non basta promuovere la crescita, essa deve essere equa traducendosi in opportunità reali e durature per tutti". Per il nuovo anno la Cisl Romagna si pone l'obiettivo di consolidare un 'Patto di Responsabilità' territoriale, uno strumento di coesione necessario per affrontare le incertezze globali e le crisi locali che ancora pesano sul tessuto sociale.

