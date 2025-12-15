Dal primo novembre, il professor Enrico Quagliarini ha preso il comando dell’Università Politecnica delle Marche, succedendo a Gian Luca Gregori. Il suo primo periodo alla guida si è rivelato intenso e coinvolgente, segnato da un forte spirito di partecipazione e nuove sfide. Un momento di transizione che richiede decisioni coraggiose per il futuro dell’ateneo.

© Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo fare scelte coraggiose"

Dal primo novembre è rettore dell’Università Politecnica delle Marche, dopo la guida di Gian Luca Gregori: professor Enrico Quagliarini, com’è andato il primo periodo? "Un inizio intenso e molto partecipato. Ho trovato una comunità accademica ampia, motivata e con grande desiderio di contribuire. Ho impostato da subito un metodo basato su dialogo e ascolto. Questo ha generato un clima positivo, di unità e fiducia". Quali sono le sfide che attendono l’Ateneo? "Numerose e complesse, come il calo demografico, la riduzione dei finanziamenti, la necessità di nuovi spazi e residenze studentesche, la concorrenza delle telematiche e il contesto internazionale incerto. Ilrestodelcarlino.it

