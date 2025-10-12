Mamme e lavoratrici | Urgono scelte coraggiose

Condivido pienamente la preoccupazione e l’allarme lanciati dalla Cisl sul tema delle madri che lasciano il lavoro, un fenomeno che riguarda anche la provincia di Reggio, come riportato nell’articolo pubblicato da Carlino. Il progetto Baby Pit Stop rappresenta una risposta concreta e, al tempo stesso, uno strumento di sensibilizzazione per la società e per le madri. È un esempio importante vedere un sindacato che sceglie di stare al fianco delle famiglie, in particolare delle donne: se ogni anno 745 lavoratrici si dimettono, e 3 su 4 lo fanno per mancanza di servizi e difficoltà di conciliazione, è evidente che trovare soluzioni efficaci non è solo importante, ma anche urgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

