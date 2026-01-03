A Maleo sono in corso i lavori per la realizzazione di due sottopassaggi stradali lungo la linea ferroviaria Codogno–Cremona, in via Casa Campagna e viale Caduti. Questi interventi, in partenza, sostituiranno i passaggi a livello esistenti, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico. L'apertura dei cantieri è prevista per il 3 gennaio 2026, segnando un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture locali.

Maleo, 3 gennaio 2026 – È ormai imminente l’apertura dei due cantieri di Rfi, lungo la linea ferroviaria Codogno–Cremona, per la realizzazione dei sottopassaggi stradali di via Casa campagna e viale Caduti a Maleo. I lavori sono già stati consegnati sulla carta e l’effettivo accantieramento è stato prospettato per gennaio. Sono opere considerate “anticipate“ rispetto al raddoppio ferroviario. I nuovi sottopassaggi andranno a sostituire attraversamenti oggi regolati da barriere e saranno realizzati con strutture scatolari in cemento armato, varate a spinta sotto la sede ferroviaria (per contenere l’impatto sui treni in transito). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maleo: addio ai passaggi a livello, lavori in partenza per i sottopassi

