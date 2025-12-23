Monopoli ' liberata' da tre passaggi a livello ok all' eliminazione | Sostituiti da ponti e sottopassi
È stato approvato il progetto definitivo per la sostituzione di tre passaggi a livello a Monopoli, che verranno sostituiti da ponti e sottopassi. Questa modifica mira a migliorare la viabilità urbana, riducendo i tempi di percorrenza e aumentando la sicurezza stradale. L’intervento rappresenta un passo importante per ottimizzare la mobilità locale e ridurre le interruzioni causate dai passaggi a livello tradizionali.
Le nuove infrastrutture velocizzeranno la viabilità urbana. È stato approvato il progetto definitivo per eliminare tre passaggi a livello nel Comune di Monopoli. Al loro posto Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) realizzerà un cavalcaferrovia a ricucitura di Via Fogazzaro, un sottopasso. 🔗 Leggi su Baritoday.it
