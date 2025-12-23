Monopoli ' liberata' da tre passaggi a livello ok all' eliminazione | Sostituiti da ponti e sottopassi

È stato approvato il progetto definitivo per la sostituzione di tre passaggi a livello a Monopoli, che verranno sostituiti da ponti e sottopassi. Questa modifica mira a migliorare la viabilità urbana, riducendo i tempi di percorrenza e aumentando la sicurezza stradale. L’intervento rappresenta un passo importante per ottimizzare la mobilità locale e ridurre le interruzioni causate dai passaggi a livello tradizionali.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.