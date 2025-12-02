Maleo toglie i passaggi a livello | arrivano tunnel spariranno le sbarre della morte
Maleo (Lodi), 2 dicmebre 2025 – Prenderanno il via domani, con l’obiettivo di terminare entro la fine dell’estate del 2027, i lavori per l’eliminazione dei passaggi a livello in due punti di Maleo, in via Casa Campagna, lungo la provinciale 234, zona tristemente nota in quanto a Ferragosto del 2020 morì la 34enne Elisa Conzadori travolta da un treno in corsa, e su viale dei Caduti, vicino al cimitero. I due interventi, in capo a Rfi, rientrano nel progetto del raddoppio della linea Codogno-Cremona-Mantova. Per quanto riguarda l’opera alle porte di Maleo verso Codogno, è prevista una “bretellina“ di circa 680 metri che passerà sotto i binari in variante rispetto all’attuale tracciato della sp 234. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serena Notte Padre amato, metto nelle tue mani Dal cuore di tutte persone mamy che amo. Avvolgile col tuo amore, proteggile da ogni maleo pericolo e liberale da qualsiasi problema o infermità... - facebook.com Vai su Facebook
Passaggio a livello di Maleo: un sottopasso sostituirà le sbarre - L’intervento di Rfi segna un cambio importante per la sicurezza stradale, richiamando inevitabilmente alla memoria la tragedia che nel 2020 colpì Elisa Conzadori ... Lo riporta laprovinciacr.it
Passaggi a livello, piano di rimozione ancora al palo. Tanti i disagi al traffico, monta la protesta - Oltre mezz’ora incolonnati sotto il sole già rovente di neanche metà giugno, tra clacson impazziti e automobilisti inferociti, scesi dalle proprie auto per tentare di comprendere perché, dopo ... Lo riporta ilmessaggero.it
Passaggi a livello più sicuri - PIZZIGHETTONE (Cremona)Saranno più sicuri i passaggi a livello di Pizzighettone: a breve entrerà in funzione il nuovo sistema anti- ilgiorno.it scrive
Passaggi a livello chiusi torna la protesta per i tempi di attesa - Torna il problema dei lunghi tempi di attesa tra un treno e l’altro ai passaggi a livello in via Bozzola, via Santa Lucia e via San Biagio. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Sicurezza, passaggi a livello: aperti o bloccati. L’allarme del sindaco di Taviano: «Seri rischi» - Passaggi a livello che rimangono chiusi troppo a lungo, mandando il traffico in tilt, o che - Segnala quotidianodipuglia.it
Passaggi a livello: lavori congelati: "Ma eliminarli resta una priorità" - Così il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti sul progetto per la rimozione dei passaggi a livello presenti in città. Scrive ilrestodelcarlino.it