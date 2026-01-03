Machado | Pronti a prendere il potere

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace, ha recentemente condiviso un messaggio su X, affermando di essere pronta a far valere il proprio mandato e a prendere il potere. La dichiarazione sottolinea la determinazione dell’opposizione nel perseguire i propri obiettivi politici nel contesto venezuelano.

17.40 "Oggi siamo pronti per far valere il nostro mandato e prendere il potere".E' il messaggio postato su X da Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace. "Venezuelani, è arrivata l'ora della libertà!", afferma. "E' ora di concretizzare una transizione democratica". "Maduro dovrà rispondere davanti alla giustizia internazionale dei crimini atroci commessi contro i venezuelani e contro i cittadini di molte altre Nazioni". Maduro ha "rifiutato un'uscita negoziata", aggiunge Machado. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Incertezza in Venezuela: chi succederà a Maduro? Corina Machado: "Siamo pronti a prendere il potere" Leggi anche: Venezuela: incriminati negli Usa Maduro, la moglie e il figlio. Machado: “Pronta a prendere il potere” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela; Il rally del tech in Asia spinge i chip europei. Ad Amsterdam vola Be Semiconductor; Corina Machado, 'stiamo pronti per prendere il potere'; Attacco Usa su Caracas, colpite basi militari. Trump: «Catturati Maduro e la moglie, portati fuori dal Paese». ***Venezuela: Machado, pronti a prendere potere e far valere nostro mandato - 'Edmundo Gonza'lez Urrutia legittimo presidente' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

La lettera della Nobel Maria Corina Machado: "Maduro è un criminale. Siamo pronti a prendere il potere" - La leader dell'opposizione venezuelana, vincitrice del premio per la Pace 2025, chiede che sia Edmundo Gonzalez Urrutia ad assumere la presidenza del ... huffingtonpost.it

Incertezza in Venezuela: chi succederà a Maduro? Corina Machado: "Siamo pronti a prendere il potere" - E’ il messaggio postato dalla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina ... msn.com

I venezuelani pronti a combattere l'invasione statunitense - Ricardo Vaz

#Venezuela, Machado: "è l’ora della libertà, pronti a prendere il potere" - facebook.com facebook

Corina Machado: siamo pronti a onorare il nostro mandato e assumere il potere x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.