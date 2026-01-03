Venezuela | incriminati negli Usa Maduro la moglie e il figlio Machado | Pronta a prendere il potere

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, sua moglie Cilia Flores e altri individui sono stati incriminati negli Stati Uniti, dopo essere stati catturati nel Venezuela stesso. La notizia arriva in un contesto di tensione politica, con la leader dell'opposizione María Machado che si dichiara pronta a assumere il potere. La vicenda segna un nuovo capitolo nelle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti, sollevando questioni di giustizia e sovranità.

Venezuela, di cosa sono accusati dagli Usa Maduro e sua moglie - La giustizia statunitense ha incriminato il presidente e i vertici del regime venezuelano, inclusa la moglie Cilia Flores, per narco- tg24.sky.it

Blitz Usa contro il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati - Voci di una 'arresto negoziato', Venezuela chiede una riunione Onu. ansa.it

Trump attacca il Venezuela: Maduro e la moglie catturati, trasferiti e incriminati a New York. - facebook.com facebook

Trump attacca il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati a New York. Ira di Mosca. La Ue: “Rispettare diritto internazionale” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.