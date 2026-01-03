Venezuela | incriminati negli Usa Maduro la moglie e il figlio Machado | Pronta a prendere il potere

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, sua moglie Cilia Flores e altri individui sono stati incriminati negli Stati Uniti, dopo essere stati catturati nel Venezuela stesso. La notizia arriva in un contesto di tensione politica, con la leader dell'opposizione María Machado che si dichiara pronta a assumere il potere. La vicenda segna un nuovo capitolo nelle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti, sollevando questioni di giustizia e sovranità.

Incriminazione federale per il presidente venezuelano Nicolás Maduro, sua moglie Cilia Flores e altre quattro persone, poco dopo la loro cattura da parte delle forze statunitensi nel loro stesso Paese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

