Lotteria Italia a Napoli e provincia caccia agli ultimi biglietti | Primo premio assente dal 2018

A Napoli e provincia cresce l’attesa per l’estrazione della Lotteria Italia, con molti alla ricerca degli ultimi biglietti disponibili. Il primo premio manca dal 2018 e rappresenta un’occasione desiderata da molti, rendendo questa fase finale particolarmente attesa. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulla possibilità di aggiudicarsi il premio, mentre la città continua a vivere con entusiasmo questa tradizione natalizia.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Un caffè e un biglietto della Lotteria Italia “. A Napoli è la frase più pronunciata nelle ultime settimane. Lo ha confermato ad Agipronews il proprietario di una rivendita nel centro storico. Manca sempre meno all’estrazione dei premi di prima categoria del 6 gennaio, in programma durante la trasmissione di Rai 1 ‘Affari Tuoi’. E la voglia di vincere cresce in tutta Italia, soprattutto in piazze come Napoli, dove la Lotteria Italia è un vero e proprio rituale tanto da essere la leader in Campania lo scorso anno (terza provincia in Italia) con 463.200 biglietti venduti (il 40,2% in più rispetto al 2023). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

