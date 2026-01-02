Lotteria Italia quali e quanti sono i premi sin qui aggiudicati in provincia di Napoli

La Lotteria Italia 2025 sta proseguendo con l’assegnazione dei premi, anche nella provincia di Napoli. Finora sono stati distribuiti diversi premi, ma i dettagli completi sulla quantità e l’entità dei vincitori locali saranno resi noti durante l’estrazione del 6 gennaio, in diretta durante “Affari Tuoi”. Questo evento rappresenta un momento di attesa per tutti i partecipanti e appassionati di lotterie nella regione.

Cresce l'attesa per l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025, che avverrà la sera del 6 gennaio durante lo speciale della trasmissione "Affari Tuoi".Proprio in abbinamento con il programma Rai condotto da Stefano De Martino, sono stati sin qui assegnati numerosi premi. Due i biglietti vincenti aggiudicati in provincia di Napoli: quello Serie F 020001 che ha portato lo scorso 2 ottobre a Calvizzano un premio da 10mila euro e quello serie O 496799, venduto a San...

