Lotteria Italia 2025 | verso quota 9,5 milioni di biglietti venduti Nuovo premio speciale da 300mila euro

La Lotteria Italia 2025 si avvicina alla quota di 9,5 milioni di biglietti venduti, confermando l’interesse dei cittadini. Organizzata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, l’estrazione è programmata per il 6 gennaio 2025. Tra le novità, un premio speciale di 300.000 euro. Un appuntamento atteso che ogni anno rappresenta un momento di attesa e speranza per molti italiani.

Roma, 23 dicembre 2025 – Numeri da record per la Lotteria Italia 2025, organizzata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli e la cui estrazione è prevista per il 6 gennaio del nuovo anno. Stando agli ultimi aggiornamenti, il numero delle vendite dei biglietti ha raggiunto una quantità di gran lunga superiore rispetto a quella registrata negli ultimi due anni. I tagliandi acquistati dagli italiani hanno visto infatti un aumento del 10% rispetto alla passata edizione e, secondo quanto apprende Agipronews da fonti istituzionali, viaggiano verso quota 9,5 milioni. Una cifra sbalorditiva e in netta crescita, in confronto ai 6,7 milioni del 2023 e agli 8,6 milioni dell'edizione 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

