Lo sballo fuori dalle discoteche Preso un baby pusher con l’hashish | Aveva un coltello e un bilancino

Durante le festività, un giovane è stato arrestato dopo aver spacciato hashish fuori da una discoteca. L’uomo, trovato in possesso di un coltello e un bilancino, aveva approfittato delle serate per distribuire sostanze illegali ai giovani. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo, evidenziando l’importanza di controlli mirati per contrastare il fenomeno dello spaccio nelle aree di aggregazione giovanile.

Aveva trascorso le ultime serate spacciando hashish fuori da una discoteca, approfittando dei giovani in cerca dello sballo durante le festività. Ma, in piena notte, mentre cercava un nuovo locale dove continuare i suoi loschi traffici, un insospettabile 17enne, mai finito prima nei guai, ha visto un posto di blocco dei carabinieri in via Modena. E, per evitare di passare a piedi davanti alla pattuglia, lui e un suo amico hanno cercato, all'improvviso, di cambiare strada. Una mossa che non ha fatto altro che attirare l'attenzione dei militari su di sé. Gli uomini dell'Arma hanno quindi raggiunto il ragazzo.

