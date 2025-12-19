Fermato in strada con un gruppo di amici | aveva hashish e un bilancino

Durante un controllo in strada a Cisterna, gli agenti hanno fermato un giovane egiziano in compagnia di amici, trovandolo in possesso di hashish e un bilancino. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di droga, evidenziando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti.

Fermato dagli agenti di polizia di Cisterna, è stato trovato con dosi di droga e un bilancino. Denunciato in stato di libertà un giovane di nazionalità egiziana. Era per le strade del centro cittadino insieme a un gruppo di coetanei che ha destato i sospetti della volante, impegnata in un.

Cassino, 21enne fermato in auto: trovato con hashish e bilancino

