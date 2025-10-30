Giovane arrestato a San Bartolomeo in Galdo per detenzione di droga Trovati hashish bilancino e coltello
Arrestato giovane del Fortore con oltre 80 grammi di hashish: in casa ai domiciliari dopo il blitz notturno dei Carabinieri. Un’operazione di controllo del territorio, condotta nella trascorsa notte dai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e finalizzata alla prevenzione ed alla repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato all’arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un giovane della Val Fortore, già noto alle Forze dell’Ordine. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo lo hanno fermato e controllato in una piazza dello stesso centro fortorino mentre era alla guida dell’autovettura di famiglia, trovandolo in possesso, all’esito di un’accurata perquisizione, di oltre 80 grammi di hashish occultati nel suo giubbino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
