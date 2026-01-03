LIVE Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 in DIRETTA | inizia la prova di qualifica

Da oasport.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la prova di qualificazione della Tournée 4 Trampolini a Innsbruck 2026. Attualmente, l'atleta italiano si misura su un salto di 106 metri, con un leggero vento frontale e una valutazione media di 16,5 punti. Aggiorna la diretta cliccando sul link per rimanere informato sui progressi e sui risultati in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sono 106 metri per l’azzurro, con leggerissimo vento frontale e una media di 16,5 punti per giudice di valutazione. Penultimo Gartner, davanti a Rygl con distacco però risicato dagli atleti davanti. 14:36 Tocca a Gartner! 14:35 Junshiro Kobayashi si issa in terza posizione. 14:34 Bachlinger Aigner e Leitner la top 3 provvisoria. 14:33 Leitner si avvicina con 118 punti, ora iniziano i salti dei non austriaci. 14:32 Attenzione perché il punteggio di Bachlinger potrebbe già valere un posto nei 30! 14:31 Bachlinger atterra a 120 metri da stanga 12. INIZIATA LA QUALIFICAZIONE! 14:25 E allora, ci accingiamo ad aprire la qualificazione con Bachlinger, Smid, Aigner e Leitner che sono appunto il gruppo nazionale austriaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

