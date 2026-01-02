Tournée dei 4 trampolini 2026 Innsbruck | il ‘camaleontico’ Bergiselschanze
La Tournée dei quattro trampolini del 2026 si prepara a fare tappa a Innsbruck, con il tradizionale trampolino Bergiselschanze. Questa edizione si distingue per il trasferimento più breve di sempre, confermando l'importanza di Innsbruck nel circuito. Un evento che unisce tradizione e modernità, attirando appassionati e atleti da tutto il mondo in un contesto di grande rilevanza sportiva.
La Tournée dei quattro trampolini attraversa il confine, affrontando però il trasferimento più breve in assoluto. Un paradosso? No, perché pur passanddo dalla Germania all’ Austria, bisogna ricordare come Garmisch-Partenkirchen e Innsbruck siano separate solamente da un’ora di auto. Il capoluogo del Tirolo ricoprirà la parte di terza tappa per la settantesima volta. Le quattro eccezioni sono relative alle edizioni V, X, XI e XX. Il paradosso del Bergiselschanze, “trampolino del Monte Isel”, è un altro. È l’unica, tra le quattro strutture, ad aver ospitato sia i Giochi olimpici che i Mondiali. Però è, contemporaneamente, quella dove si sono disputate meno gare valevoli per la Tournée! Questo perché nnel 2008 e nel 2022 non si potè competere a causa di avverse condizioni meteo. 🔗 Leggi su Oasport.it
