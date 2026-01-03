LIVE Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 in DIRETTA | azzurri impegnati nelle qualificazioni

Benvenuti alla diretta delle qualificazioni della Tournée 4 Trampolini a Innsbruck 2026. Gli atleti italiani sono in gara sul trampolino HS124 Bergiselschanze, una delle tappe storiche del salto con gli sci. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati sui risultati e le performance degli azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza qualificazione valide per la Tournée dei quattro trampolini, in scena nella località di Innsbruck (AUT) storica del Salto con gli Sci dal trampolino HS124 denominato Bergiselschanze. Forse a giochi già decisi, si va in scena sul Bergisel della località tirolese che in passato ha deciso anzi tempo la Tournée, quantomeno sostanzialmente. Non sarà comunque questo il caso, visto che la squalifica porterebbe Domen Prevc a perdere quello che di fatto ha già messo nel mirino: il primo grande alloro della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

