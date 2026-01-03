Segui in tempo reale la Tournée 4 sui trampolini a Innsbruck 2026. Due atleti italiani si sono qualificati, mentre le classifiche vedono Rok Oblak al secondo posto e Vassilyev, il kazako, al terzo. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione con le ultime notizie e le posizioni degli atleti. Clicca per seguire la diretta e non perdere gli aggiornamenti più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 Rok Oblak (SVK) secondo. 15:02 Vassilyev, il kazako, è terzo. Adesso è decisamente calato il vento alle spalle. 15:01 Mizernykh e Bickner si inseriscono davanti a Bresadola ma dietro a Koudelka, che è leader provvisorio. 15:00 Quindi, due azzurri qualificati! Bresadola addirittura ha il secondo punteggio mentre Insam al momento sarebbe qualificato col 50° punteggio. 14:58 BRESADOLA! 117,5 metri e seconda posizione provvisoria dietro a Koudelka! 14:57 Geiger quinto ma ora si può fare: dai Giovanni!! INSAM! 115 metri e qualificazione ottenuta!! Ora Geiger poi Bresadola! 14:55 gran salto dello svizzero Trunz che con 120 metri é terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: due azzurri qualificati!

