LIVE Macerata-Milano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 8-11 le lombarde cercano l’allungo decisivo!

Segui la diretta della partita A1 femminile tra Macerata e Milano, valida per la stagione 2026. Le lombarde sono avanti 8-11 e cercano di consolidare il vantaggio. Aggiorna la cronaca in tempo reale per rimanere informato sugli sviluppi dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-12 Finisce fuori la pipe di Ornoch. 8-11 MURO di Lanier! La statunitense impedisce di passare all'attacco in fast di Macerata. 8-10 Akimova mette giù una bella diagonale! 8-9 Primo tempo potente di Mazzon! La palla si schiaccia a terra sui tre metri. 7-9 Attacco vincente di Kurtagic! Il primo tempo in pallonetto della centrale pizzica la linea. 7-8 Errore in battuta di Piva. 6-8 Kurtagic sfrutta una errore in ricezione di Macerata, +2 Milano. 6-7 Akimova risponde con una parallela potentissima! QUasi non si vedono gli attacchi della russa! 6-6 Bell'attacco potente da seconda linea di Kokkonen! Non può nulla Akimova sulla pipe della finlandese.

