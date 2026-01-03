L' Italia condanna il regime di Maduro e chiede una transizione democratica

L'Italia esprime la propria condanna alle azioni del regime di Maduro in Venezuela e sostiene con fermezza la richiesta di una transizione democratica. Riconoscendo l'importanza del rispetto dei diritti e delle libertà del popolo venezuelano, il governo italiano si unisce alla comunità internazionale nel condannare le repressioni e nel promuovere un processo di rinnovamento politico basato sui principi democratici.

"L'Italia ha sempre sostenuto l'aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l'Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto". Lo riporta una nota di Palazzo Chigi che sottolinea come la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia "seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle primissime evoluzioni". "Coerentemente con la storica posizione dell'Italia, il Governo reputa che l'azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico", fa sapere l'esecutivo.

