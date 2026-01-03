Venezuela P Chigi | ‘Italia ha sempre condannato gli atti del regime Maduro’

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sempre monitorato attentamente la situazione in Venezuela, condannando gli atti del regime di Maduro. L’Italia mantiene una posizione chiara e ferma rispetto alle tensioni e alle crisi politiche nel paese sudamericano, sostenendo il rispetto dei diritti umani e la stabilità democratica. Questa attenzione si inserisce nel più ampio impegno dell’Italia nel promuovere soluzioni pacifiche e dialogo internazionale.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle loro primissime evoluzioni. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi L'Italia – continua la nota – ha sempre sostenuto l'aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro.

