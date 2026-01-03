Venezuela Von der Leyen | Ora transizione democratica e glissa sull’operazione militare La condanna di Mosca | Inaccettabile aggressione armata

In un contesto internazionale segnato da tensioni e confronti, Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza di una transizione democratica in Venezuela, evitando di commentare l’operazione militare condotta dagli Stati Uniti contro Nicolás Maduro. La condanna di Mosca, che ha definito l’azione un’aggressione armata inaccettabile, evidenzia le diverse posizioni sulle recenti dinamiche geopolitiche. La situazione rimane complessa, con implicazioni che coinvolgono diversi attori globali.

All’ operazione militare – condotta contro uno Stato sovrano e con la quale le forze speciali di Washington hanno catturato Nicolas Maduro – Ursula von der Leyen non fa minimamente cenno. Commentando l’attacco sferrato dagli Stati Uniti al Venezuela, la presidente della Commissione Ue si concentra su ciò che accadrà: “Siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica – ha scritto sui social il capo dell’esecutivo comunitario -. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Insieme all’Alta rappresentante Kaja Kallas e in coordinamento con gli Stati membri dell’Ue, ci assicuriamo che i cittadini dell’Ue nel Paese possano contare sul nostro pieno sostegno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, Von der Leyen: “Ora transizione democratica” (e glissa sull’operazione militare). La condanna di Mosca: “Inaccettabile aggressione armata” Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen Leggi anche: Von der Leyen: Mosca non vuole la pace La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Von der Leyen, 'sosteniamo transizione democratica in Venezuela'; Bulgaria, il Paese adotta ufficialmente l'Euro; Golden Ten Data: All'inizio del nuovo anno, Trump lancia una guerra lampo di tre ore contro il Venezuela; il presidente venezuelano Maduro e sua moglie vengono arrestati e incriminati negli Stati Uniti.; Guerra ucraina, via libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi. Trump: «Abbiamo fatto molti progressi sul conflitto.... Venezuela, Von der Leyen glissa sull’operazione militare: “Ora transizione democratica”. Dura la Russia: “Inaccettabile aggressione armata” - Operazione militare USA in Venezuela: Von der Leyen chiede transizione pacifica, Russia condanna l'aggressione e chiede riunione ONU ... ilfattoquotidiano.it

