Salah non convocato per la Champions Il Liverpool la considera la scelta migliore per il club e il calciatore

Era nell’aria l’esclusione dalla trasferta Champions di Milano per Momo Salah. È arrivata la conferma del Liverpool senza motivarla, ma spiegando che sono state prese in accordo con l’allenatore. È chiaro che i motivi sono da ricercare nell’attacco del calciatore proprio nei confronti di Slot: « Per me non è accettabile stare in panchina. Ho fatto così tanto per questo club. Non devo lottare ogni giorno per la mia titolarità perché me la sono guadagnata. Avevo un buon rapporto con l’allenatore. All’improvviso non abbiamo più un rapporto. La società mi ha fatto grandi promesse in estate, e finora sono stato in panchina per tre partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Salah non convocato per la Champions. Il Liverpool la considera la scelta migliore per il club e il calciatore

