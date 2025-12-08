Salah non convocato per la Champions Il Liverpool la considera la scelta migliore per il club e il calciatore
Era nell’aria l’esclusione dalla trasferta Champions di Milano per Momo Salah. È arrivata la conferma del Liverpool senza motivarla, ma spiegando che sono state prese in accordo con l’allenatore. È chiaro che i motivi sono da ricercare nell’attacco del calciatore proprio nei confronti di Slot: « Per me non è accettabile stare in panchina. Ho fatto così tanto per questo club. Non devo lottare ogni giorno per la mia titolarità perché me la sono guadagnata. Avevo un buon rapporto con l’allenatore. All’improvviso non abbiamo più un rapporto. La società mi ha fatto grandi promesse in estate, e finora sono stato in panchina per tre partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Liverpool, ora è UFFICIALE: Salah non convocato per la gara contro l’Inter Vai su X
Dall'Inghilterra arriva la notizia: Salah non convocato per Inter-Liverpool? I Reds lo puniscono così per lo sfogo legato al mancato utilizzo nelle ultime partite - facebook.com Vai su Facebook
Salah non è stato convocato per Inter-Liverpool: è ufficiale! Out anche Chiesa - Pugno duro dei Reds dopo lo sfogo dell'egiziano contro Slot e la dirigenza: salta la sfida di Champions, cosa è successo e la ricostruzione ... Riporta tuttosport.com