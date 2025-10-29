Tra visite d' autore collezioni private e affreschi ritrovati | il quarto weekend delle Vie dei Tesori a Palermo

A volte basta uno sguardo diverso per cambiare prospettiva: per osservare le tavole didattiche gigantesche su cui studiavano gli allievi di Giovan Battista Basile; scoprire che i re Borbone non furono poi così reazionari, entrare al Museo Abatellis e lasciarsi affascinare dal Laurana o muoversi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ottobre continua nel segno della scoperta e dell'incontro: visite guidate gratuite tra la mostra permanente e il mondo disegnato di Stelio Fenzo, l'ultimo concerto de Le Note del Secolo e i racconti degli Incontri d'autore.

Colazioni d'autore a Palazzo Merulana - Palazzo Merulana propone una modalità originale di approfondimento sulla collezione con ‘COLAZIONI D’AUTORE’, una visita focus sulla produzione scultorea di Raphaël, Cambellotti, Drei e altri, in ... Da romatoday.it

Tesori, reperti, visite guidate: è la Giornata delle collezioni di storia naturale - Saranno almeno una ventina i musei e i giardini botanici elvetici che domenica 20 novembre aderiranno alla Giornata nazionale delle collezioni di storia ... Secondo tio.ch