Alla scoperta della catacomba di porta d' Ossuna a Palermo con Le vie dei tesori
In autunno continua il festival Le vie dei Tesori alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo aperta sabato 8 e domenica 9 novembre, dalle 10:00 alle 18:00 (con un'ora di pausa dalle 13:30 alle 14:30) con visite guidate ogni mezz'ora!ArcheOfficina organizza, in collaborazione con Le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
