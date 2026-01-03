Lauri Joona sarà al via del WRC2 2026

Lauri Joona parteciperà al WRC2 2026, confermando il suo impegno nel campionato mondiale rally. Dopo aver guidato in passato con altri copiloti, il pilota finlandese si avvarrà della collaborazione di Antti Linnaketo. Questa nuova coppia si prepara a competere nella stagione, mantenendo un approccio professionale e concentrato sulle sfide che li attendono nel campionato.

Il pilota finlandese continua nella serie iridata ma cambia il navigatore: al suo fianco avrà Antti Linnaketo. Sarà ancora al volante di una Skoda Fabia RS Rally2. Arrivano segnali positivi per Lauri Joona, che ha ufficializzato la propria presenza anche nella prossima stagione del Campionato del Mondo Rally. Il pilota finlandese, 29 anni, continuerà infatti .

