WRC2 – Taylor Gill guarda avanti | obiettivo WRC2 con Toyota
Taylor Gill, recentemente secondo nel JWRC, punta a un salto di categoria nel World Rally Championship. Con l’obiettivo di approdare nel WRC2, l’australiano si prepara a una nuova sfida con Toyota. La possibile entry di Gill nel WRC2 potrebbe contribuire a rendere ancora più avvincente il campionato 2024, offrendo nuove opportunità e competizioni nel panorama rally iridato.
Dopo il secondo posto nel JWRC, l’australiano guarda al naturale salto di categoria Una nuova possibile entry nel WRC2 potrebbe arricchire il panorama iridato nella prossima stagione. Si tratta di Taylor Gill, 22enne australiano, che sta lavorando con determinazione per costruire un mini programma nel Campionato del Mondo Rally. Un progetto ambizioso, frutto di una . Tuttorally.news
