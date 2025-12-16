WRC2 – Una paraguaiana nel WRC | Andrea Lafarja al via del WRC2

Andrea Lafarja, talentuosa pilota paraguaiana, si prepara a debuttare nel WRC2 dopo aver partecipato alla Dakar. Il suo programma include tappe in Safari, Sardegna, Canarie e Paraguay, segnando un passo importante nella sua carriera nel mondo del rally. Un debutto che promette di portarla a confrontarsi con le sfide più impegnative del rally mondiale.

Dopo l’esperienza alla Dakar, Lafarja affronta il Mondiale Rally con un programma ambizioso tra Safari, Sardegna, Canarie e Paraguay. Andrea Lafarja sarà al via del WRC 2026, dove prenderà parte alla categoria WRC2 con l’obiettivo di lottare per le prime posizioni della WRC Masters Cup. La pilota e imprenditrice paraguaiana gareggerà con il team Teo . Tuttorally.news

