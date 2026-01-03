L’architetto Giancarlo Spinelli rinchiuso in Venezuela l’angoscia dei familiari dopo l’attacco Usa | Situazione agghiacciante

I familiari di Giancarlo Spinelli, l’architetto cesenate di 59 anni detenuto a Caracas da oltre due anni, esprimono crescente preoccupazione a seguito dell’attacco degli Stati Uniti. La situazione in Venezuela rimane complessa e difficile, alimentando incertezza e angoscia tra i parenti. La vicenda di Spinelli rappresenta una difficile realtà di detenzione e tensione internazionale, sollevando interrogativi sulla sua condizione e sulla tutela dei diritti umani.

Cesena, 3 gennaio 2026 – Sale la preoccupazione dei familiari di Giancarlo Spinelli, il 59enne cesenate detenuto in carcere a Caracas da 22 mesi. “Siamo stati svegliati stamattina al telefono alle 7, e una nostra cugina venezuelana ci ha messo al corrente della situazione: le esplosioni su Caracas sono iniziate alle 2 di notte.” “Nostra cugina era in lacrime – spiega Giancarlo Spinelli, il cugino che abita a Cesena e che porta lo stesso nome del detenuto –. Era molto scossa, aveva sentito dei boati, seguiti da esplosioni e aveva visto gli aerei in volo. Il fratello di Giancarlo, dall’America, mi ha mandato un filmato in cui si vedono gli elicotteri che arrivano a Caracas e subito dopo le esplosioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

