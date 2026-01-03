Venezuela l’angoscia dei familiari dell’architetto Giancarlo Spinelli dopo l’attacco Usa | Situazione agghiacciante

La famiglia di Giancarlo Spinelli, architetto cesenate di 59 anni, continua a vivere con preoccupazione la sua detenzione da oltre due anni in Venezuela. Dopo l’attacco degli Stati Uniti, la situazione si fa ancora più inquietante, alimentando incertezze e timori riguardo alle condizioni di Spinelli e alle sue possibilità di ritorno in Italia. Restano alte le preoccupazioni per la sua sicurezza e per gli sviluppi della vicenda.

Cesena, 3 gennaio 2026 – Sale la preoccupazione dei familiari di Giancarlo Spinelli, il 59enne cesenate detenuto in carcere a Caracas da 22 mesi. “Siamo stati svegliati stamattina al telefono alle 7, e una nostra cugina venezuelana ci ha messo al corrente della situazione: le esplosioni su Caracas sono iniziate alle 2 di notte.” “Nostra cugina era in lacrime – spiega Giancarlo Spinelli, il cugino che abita a Cesena e che porta lo stesso nome del detenuto –. Era molto scossa, aveva sentito dei boati, seguiti da esplosioni e aveva visto gli aerei in volo. Il fratello di Giancarlo, dall’America, mi ha mandato un filmato in cui si vedono gli elicotteri che arrivano a Caracas e subito dopo le esplosioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

