L’America latina è divisa a metà Putin ha sacrificato Maduro per l' Ucraina Parla Andrés Malamud

L’America Latina si trova in una fase di divisione politica, con paesi che adottano posizioni opposte rispetto alle dinamiche internazionali. Andrés Malamud analizza questa situazione, evidenziando come alcune nazioni sostengano le politiche statunitensi, mentre altre si oppongano. La complessità delle relazioni regionali si riflette nelle scelte di governo e nelle alleanze, in un contesto globale segnato da tensioni e interessi contrastanti.

“L’America latina è divisa a metà: quelli con governi di destra appoggiano l’azione del presidente americano Donald Trump, quelli di sinistra la criticano”. Andrés Malamud, politologo argentino all’Università di Lisbona e tra i massimi esperti di politica argentina e sudamericana, fotografa così la mattina di Caracas, quando all’alba di sabato 3 gennaio Washington ha rivendicato un attacco in Venezuela. Poco dopo, Trump ha scritto sui social: “ Nicolás Maduro e la moglie sono stati catturati e portati fuori dal paese”. Il presidente argentino Javier Milei, ha scritto su X: “Viva la libertad, carajo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

