Gli argentini preferiscono la motosega di Milei al ritorno del peronismo Parla il politologo Malamud

Ilfoglio.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E così i l voto di metà mandato argentino ha confermato il presidente Javier Milei come protagonista della legislatura iniziata a fine 2023. La coalizione di Milei, La Libertad Avan. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

