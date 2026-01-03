Così l’America Latina e gli amici di Maduro reagiscono al blitz di Trump

L’annuncio di Donald Trump su Truth Social riferisce di un’operazione delle forze speciali statunitensi che avrebbe catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores, portandoli fuori dal Venezuela. La notizia ha suscitato reazioni diverse in America Latina e tra gli alleati di Maduro. In questo contesto, si analizzano le implicazioni e le posizioni emerse nelle diverse realtà regionali.

La conferma arrivata direttamente via post su Truth del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parla di un'operazione storica: le forze speciali americane hanno "catturato" il leader del regime venezuelano, il presidente Nicolás Maduro, e la moglie Cilia Flores, portandoli fuori dal Paese. Sul piano politico e diplomatico si sono susseguite immediatamente reazioni contrastanti a quello che è un inizio col botto del 2026. Il governo venezuelano ha chiaramente parlato subito di una "criminale aggressione militare". In un comunicato, il ministro della Difesa Vladimir Padrino López ha affermato che la Fuerza armada nacional bolivariana "dispiegherà tutti i suoi mezzi in difesa del territorio e della popolazione venezuelana".

