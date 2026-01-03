Ladri nella redazione di Napoli | rubati i pc dei giornalisti di Repubblica

Da iltempo.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di San Silvestro, ignoti hanno fatto irruzione nella redazione di Napoli di Repubblica, situata in via dei Mille, e hanno sottratto cinque computer. L'episodio ha causato disagi alla squadra di giornalisti, che ora si impegna a ripristinare le attività e a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro. La redazione sta collaborando con le forze dell'ordine per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Furto nella notte di San Silvestro nella redazione napoletana di Repubblica. Ignoti sono entrati nelle stanze in cui lavorano i giornalisti, in un edificio di via dei Mille, e hanno portato via cinque pc. A rendersene conto, nel primo pomeriggio del primo gennaio, è stato il cronista che ha riaperto la sede dopo il giorno festivo. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che indagano attraverso rilievi, acquisizione di testimonianze e la visione di eventuali immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'accaduto né sull'orario preciso dell'intrusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ladri nella redazione di napoli rubati i pc dei giornalisti di repubblica

© Iltempo.it - Ladri nella redazione di Napoli: rubati i pc dei giornalisti di Repubblica

Leggi anche: Furto nella redazione napoletana di “la Repubblica”: rubati sei computer

Leggi anche: Furto nella redazione napoletana del quotidiano “la Repubblica” a Chiaia: rubati i computer

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rapina record in banca ladri irrompono nel caveau e svaligiano le cassette di sicurezza | rubati 30 milioni di euro.

ladri redazione napoli rubatiFurto nella redazione napoletana del quotidiano “la Repubblica” a Chiaia: rubati i computer - Ladri in azione nella redazione napoletana del quotidiano "la Repubblica", alla Riviera di Chiaia. fanpage.it

ladri redazione napoli rubatiNapoli, colpo nella notte di Capodanno: furto nella redazione di Repubblica - Furto nella notte di San Silvestro nella redazione napoletana di Repubblica. iltempo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.