Ladri nella redazione di Napoli | rubati i pc dei giornalisti di Repubblica

Nella notte di San Silvestro, ignoti hanno fatto irruzione nella redazione di Napoli di Repubblica, situata in via dei Mille, e hanno sottratto cinque computer. L'episodio ha causato disagi alla squadra di giornalisti, che ora si impegna a ripristinare le attività e a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro. La redazione sta collaborando con le forze dell'ordine per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Furto nella notte di San Silvestro nella redazione napoletana di Repubblica. Ignoti sono entrati nelle stanze in cui lavorano i giornalisti, in un edificio di via dei Mille, e hanno portato via cinque pc. A rendersene conto, nel primo pomeriggio del primo gennaio, è stato il cronista che ha riaperto la sede dopo il giorno festivo. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che indagano attraverso rilievi, acquisizione di testimonianze e la visione di eventuali immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'accaduto né sull'orario preciso dell'intrusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ladri nella redazione di Napoli: rubati i pc dei giornalisti di Repubblica Leggi anche: Furto nella redazione napoletana di “la Repubblica”: rubati sei computer Leggi anche: Furto nella redazione napoletana del quotidiano “la Repubblica” a Chiaia: rubati i computer Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rapina record in banca ladri irrompono nel caveau e svaligiano le cassette di sicurezza | rubati 30 milioni di euro. Furto nella redazione napoletana del quotidiano “la Repubblica” a Chiaia: rubati i computer - Ladri in azione nella redazione napoletana del quotidiano "la Repubblica", alla Riviera di Chiaia. fanpage.it

Napoli, colpo nella notte di Capodanno: furto nella redazione di Repubblica - Furto nella notte di San Silvestro nella redazione napoletana di Repubblica. iltempo.it

Resto del Carlino Reggio del 31.12.2025. "Ladri in azione nella notte. Furto all'enoteca Animini". Non poteva non mancare l'ultima azione di microcriminalità in Val d'Enza... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.