Lavori fino al 26 gennaio all’ufficio postale di Pievesestina | per i clienti ' trasloco' a Diegaro

A partire da venerdì 2 gennaio, l’ufficio postale di Pievesestina sarà interessato da lavori infrastrutturali fino al 26 gennaio. Durante questo periodo, i clienti con operazioni di trasloco verso l’ufficio di Diegaro potranno usufruire delle relative soluzioni temporanee. Poste Italiane informa che tutte le attività saranno riorganizzate per garantire un servizio efficiente e sicuro nel rispetto delle normative vigenti.

Poste Italiane comunica in una nota che da venerdì 2 gennaio inizieranno i lavori infrastrutturali all'ufficio postale di Pievesestina. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso.

