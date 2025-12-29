Emergenza territoriale riorganizzazione della Asl Il Comune di Castiglion Fiorentino | Noi penalizzati

Durante le festività natalizie, l’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est ha comunicato una riorganizzazione delle Postazioni Emergenza Territoriale (Pet 118) nelle aree di Arezzo e del Valdarno. Il Comune di Castiglion Fiorentino esprime preoccupazione, ritenendo di essere penalizzato da questa modifica. La situazione richiede attenzione per garantire un servizio efficace e tempestivo per tutta la comunità.

Durante le festività natalizie è circolata un’informativa dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est che riguarda la riorganizzazione delle Postazioni Emergenza Territoriale (Pet 118) nelle zone di Arezzo e del Valdarno. La notizia ha destato preoccupazione anche a Castiglion Fiorentino, dove. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Emergenza territoriale, riorganizzazione della Asl. Il Comune di Castiglion Fiorentino: "Noi penalizzati" Leggi anche: Menci, Tanganelli e Gallorini, ecco il podio dei cognomi nel comune di Castiglion Fiorentino Leggi anche: Sanità Toscana: Castiglion Fiorentino protesta per l’eliminazione dell’auto infermieristica. La decisione dell’Asl sud est La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Caserta botti di Capodanno, negli ospedali piano anti-emergenza: «Più medici e barelle»; Pronto Soccorso oltre il limite. Tanti: “Servono risposte pubbliche, strutturali e misurabili”; Pronto soccorso, Tanti: Situazione oltre il limite, dalla Regione servono risposte per la sanità aretina; Infermieri del 118 senza mensa né buoni pasto, condannata Asl Toscana Centro. Bari. Montanaro (Dg Asl): “Manca personale per l’emergenza territoriale Set 118. Necessaria riorganizzazione” - La misura prevede l’eliminazione del turno notturno nei punti di primo intervento di Santeramo e Conversano. quotidianosanita.it Emergenza–urgenza, il progetto montagna alla prova del voto: apertura Ausl su automedica, ma solo d'estate - Politica: Oggi pomeriggio, 16 dicembre, il piano di riorganizzazione sanitaria per la montagna sarà portato dall’Ausl all’attenzione dei sindaci dei comuni montani. lapressa.it

Snami critico sul piano Ausl per la montagna: 'Ospedali virtuali e tablet non sostituiscono medici e competenze' - Società: intervento della segreteria regionale dei sindacato dei Medici: Al direttore generale AUSL Altini regaleremo un trattato di dermatoscopia e un trattato di medicina d’emergenza, il Balzanelli. lapressa.it

Interventi sempre più rapidi, sicuri ed efficaci per i cittadini della Val d’Arda. È entrato in servizio il secondo mezzo di soccorso avanzato a leadership infermieristica del sistema di Emergenza territoriale 118 della provincia di Piacenza, operativo a #Fiorenzuola - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.