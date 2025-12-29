Emergenza territoriale riorganizzazione della Asl Il Comune di Castiglion Fiorentino | Noi penalizzati

Durante le festività natalizie, l’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est ha comunicato una riorganizzazione delle Postazioni Emergenza Territoriale (Pet 118) nelle aree di Arezzo e del Valdarno. Il Comune di Castiglion Fiorentino esprime preoccupazione, ritenendo di essere penalizzato da questa modifica. La situazione richiede attenzione per garantire un servizio efficace e tempestivo per tutta la comunità.

Durante le festività natalizie è circolata un’informativa dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est che riguarda la riorganizzazione delle Postazioni Emergenza Territoriale (Pet 118) nelle zone di Arezzo e del Valdarno. La notizia ha destato preoccupazione anche a Castiglion Fiorentino, dove. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

