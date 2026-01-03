La Colombia schiera l' esercito alla frontiera col Venezuela

Il governo colombiano ha deciso di schierare le forze armate lungo la frontiera con il Venezuela, in risposta a possibili flussi di rifugiati. Il presidente Gustavo Petro ha sottolineato che l’azione militare è accompagnata da una strategia di assistenza, volta a gestire eventuali ingressi di persone in fuga. Questa misura mira a garantire la sicurezza e la stabilità nella regione, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e supporto umanitario.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato il dispiegamento dell'esercito alla frontiera con il Venezuela, affermando che «se si dispiega la forza pubblica alla frontiera, si dispiega anche tutta la forza assistenziale di cui disponiamo nel caso di un ingresso massiccio di rifugiati ». Petro ha aggiunto che «l'ambasciata della Colombia in Venezuela è attiva per le chiamate di assistenza. La Colombia schiera l'esercito alla frontiera con il Venezuela - Petro annuncia misure assistenziali per possibili rifugiati, invoca dialogo e sollecita il Consiglio di sicurezza; ABC riporta la presunta cattura di Maduro ...

Esplosioni e aerei su Caracas: “Colpite basi militari”. Il Venezuela dichiara lo stato d'emergenza. Il ministro della Difesa schiera l'esercito: "Non soccombiamo". Mosca condanna “l’aggressione armata”. La Colombia: "Si riunisca l'Onu". L'Iran: "Violazione della - facebook.com facebook

