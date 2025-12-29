Taiwan la Cina schiera l' esercito | Attacchi a fuoco vivo cosa sta succedendo

Recentemente, la Cina ha condotto esercitazioni militari vicino a Taiwan, includendo simulazioni di attacchi a fuoco vivo contro obiettivi marittimi nelle aree a nord e a sud-ovest dell'isola. Questi eventi rappresentano un’ulteriore escalation delle tensioni nella regione, suscitando attenzione internazionale. Analizzare gli sviluppi in corso è importante per comprendere le implicazioni geopolitiche e di sicurezza nel contesto asiatico.

Le forze armate della Cina hanno simulato attacchi a fuoco vivo contro obiettivi marittimi nelle aree a nord e a sud-ovest di Taiwan. Lo riferisce il comando del Teatro orientale delle forze armate cinesi, precisando che le manovre sono state condotte nell'ambito dell'esercitazione " Missione giustizia 2025 ". Le esercitazioni, che si protrarranno fino a domani, includono pattugliamenti mare-aria con prontezza al combattimento e la simulazione di blocchi portuali. Partecipano reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Forza missilistica. Cacciatorpediniere, fregate, caccia, bombardieri e droni sono stati schierati nelle aree a nord, sud-ovest, sud-est ed est dell'isola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Taiwan, la Cina schiera l'esercito: "Attacchi a fuoco vivo", cosa sta succedendo Leggi anche: Manovre Cina, Taiwan schiera esercito Leggi anche: La Cina lancia una serie di esercitazioni militari a Taiwan: cosa sta succedendo nello Stretto? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Esercitazioni militari cinesi con munizioni vere intorno a Taiwan; Taiwan, la Cina schiera l'esercito: Attacchi a fuoco vivo, cosa sta succedendo | .it; Cina-Taiwan, esercitazioni militari con munizioni vere: vigilia di guerra nello Stretto; Cina lancia la guerra cognitiva mondiale, cos'è/ Influencer usati per indebolire Taiwan e. Taiwan, la Cina avvia le esercitazioni militari ma con munizioni vere. La risposta: dispiegate navi da guerra - Lo rende noto l'esercito di Pechino poche ore dopo aver annunciato manovre “importanti” vicino alle acque e allo spa ... affaritaliani.it

Taiwan, sale la tensione: la Cina comincia nuove esercitazioni militari intorno all'isola - La Cina ha annunciato l'inizio delle esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all'isola. tg.la7.it

Cina: 'Cominciate le esercitazioni militari intorno a Taiwan'. Sale la tensione - La Cina ha annunciato l'inizio delle esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all'isola. ansa.it

Cina: 'Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan' #ANSA - facebook.com facebook

Cina: 'Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan' #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.