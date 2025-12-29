Manovre Cina Taiwan schiera esercito
L’esercito di Taiwan ha dispiegato le proprie forze in risposta alle manovre cinesi chiamate
4.45 L'esercito di Taiwan ha schierato forze armate in risposta alle imminenti manovre cinesi "Justice Mission 2025" intorno all'isola, definite "importanti" da Pechino. "Sono state dispiegate forze appropriate", ha dichiarato il Ministero Difesa taiwanese, attivando un centro risposta rapida. Le esercitazioni includono pattugliamenti mare-aria, blocchi porti e deterrenza multidirezionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
