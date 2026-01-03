la bce non ce la dice tutta paga lagarde 726mila euro

Il salario di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, è stato recentemente reso pubblico, attestandosi a 726mila euro. Questa cifra solleva interrogativi sulla trasparenza delle alte istituzioni finanziarie, soprattutto in un contesto di crescenti difficoltà economiche per molte famiglie europee, alle prese con mutui più elevati, costi energetici crescenti e una pressione inflazionistica che incide sui risparmi.

Mentre milioni di famiglie europee fanno i conti con mutui più cari, bollette elevate e un’inflazione che ha eroso stipendi e risparmi, continua a far discutere lo stipendio di Christine Lagarde. Ovvero della presidente della Bce, istituzione che più di ogni altra ha inciso sulla vita economica dei cittadini negli ultimi anni. Ebbene, già sapevamo che la busta paga di madame Lagarde nel 2024 è cresciuta del 4,7% toccando quota 466.092 euro dai 444.984 euro percepiti nel 2023. Ma ieri il Financial Times ha rivelato un dettaglio in più: il compenso effettivo è superiore a quanto dichiarato dalla banca centrale (che non è soggetta alle stesse regole delle società quotate nel blocco obbligate a fornire un «quadro completo e affidabile della remunerazione» di ciascuno dei suoi amministratori). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

