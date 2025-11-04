BCE Lagarde | 83% degli europei apprezza l’euro
Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in vista dell'adesione della Bulgaria all'euro nel 2026. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Bce, Christine Lagarde: l'euro rafforzerà la Bulgaria, ma i vantaggi non sono mai automatici. Così la presidente della Banca centrale europea in una conferenza a Sofia, dove ha spiegato che l'adozione dell'euro da parte della Bulgaria dal 1° gennaio 202
Lagarde: «Gli eventi meteorologici estremi e, più in generale, la crisi climatica e ambientale in atto potrebbero far aumentare i prezzi dei prodotti alimentari più del previsto»
Lagarde: 'Sostegno all'euro al massimo storico, l'83% l'apprezza' - "Al momento, nell'area dell'euro, il sostegno all'euro ha raggiunto il massimo storico dell'83%.
Lagarde, sostegno a euro al massimo storico,83% l'apprezza - Quanto alle preoccupazioni sui prezzi "con solide misure di salvaguardia l'impatto sui prezzi è modesto e temporaneo".
Bulgaria: Lagarde (Bce), euro la rafforzerà ma vantaggi non sono mai automatici - "Vasil Levski, il più venerato eroe nazionale della Bulgaria, disse una volta che la causa del popolo è al di sopra di tutto'.