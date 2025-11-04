BCE Lagarde | 83% degli europei apprezza l’euro

Imolaoggi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in vista dell'adesione della Bulgaria all'euro nel 2026. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

bce lagarde 83 degli europei apprezza l8217euro

© Imolaoggi.it - BCE, Lagarde: “83% degli europei apprezza l’euro”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bce lagarde 83 europeiLagarde: 'Sostegno all'euro al massimo storico, l'83% l'apprezza' - "Al momento, nell'area dell'euro, il sostegno all'euro ha raggiunto il massimo storico dell'83%. Secondo ansa.it

bce lagarde 83 europeiLagarde, sostegno a euro al massimo storico,83% l'apprezza - Quanto alle preoccupazioni sui prezzi "con solide misure di salvaguardia l'impatto sui prezzi è modesto e temporaneo". Segnala msn.com

Bulgaria: Lagarde (Bce), euro la rafforzerà ma vantaggi non sono mai automatici - "Vasil Levski, il più venerato eroe nazionale della Bulgaria, disse una volta che la causa del popolo è al di sopra di tutto'. Scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Bce Lagarde 83 Europei