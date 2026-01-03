La battaglia di Sanae Takaichi e delle deputate per ottenere più bagni in Parlamento è una vera e propria questione politica

Un gruppo di circa sessanta deputate giapponesi, tra cui la premier Sanae Takaichi, ha avviato una petizione per aumentare i servizi igienici femminili nel Parlamento di Tokyo. La richiesta evidenzia una questione di accessibilità e pari opportunità all’interno dell’istituzione, riflettendo un tema di attenzione alle esigenze delle donne in ambito politico e pubblico.

Circa sessanta deputate giapponesi, tra le quali anche la premier Sanae Takaichi, hanno firmato una petizione per aumentare il numero di bagni a disposizione delle donne nel complesso del Parlamento a Tokyo. Gli attuali servizi non sarebbero sufficienti, specialmente dopo le elezioni del 2024, che ha portato alla nomina di 73 deputate su 465 seggi, il numero più alto di sempre nel Paese. Accanto all’aula delle sessioni plenarie c’è un solo bagno per le donne, che conta solo due cabine; in tutto l’edificio ci sono 9 toilette per signore, per un totale di 22 WC. Gli uomini, al contrario, hanno ben 12 toilette con 67 possibilità, tra vasi e orinatoi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

