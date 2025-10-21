Giappone Sanae Takaichi è la prima premier donna | l' elezione in Parlamento
(LaPresse) Il Parlamento giapponese ha eletto Sanae Takaichi come prima donna primo ministro del Paese, un giorno dopo che il suo partito, in difficoltà, ha siglato un accordo di coalizione con un nuovo partner politico che sposterà ulteriormente a destra il blocco di governo. Alla lettura del suo nome, Takaichi ha chinato leggermente il capo in segno di rispetto. L’accordo, firmato tra il Partito Liberal Democratico (LDP) e il partito di destra Osaka Innovation Party (Ishin no Kai), conferma l’orientamento nazionalista e conservatore della nuova premier 64enne. Takaichi presenterà un nuovo governo che includerà diversi alleati di Taro Aso, influente figura del LDP, e altri sostenitori della sua candidatura alla guida del partito. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
#Giappone - il parlamento elegge Sanae #Takaichi come prima donna primo ministro del paese. @ultimora_pol - X Vai su X
Sanae Takaichi ha compiuto un passo avanti verso la possibilità di diventare la prima donna primo ministro del Giappone: domani alle 11 Luigi Spinola ne parla con Antonio Moscatello su Rai Radio3 e RaiPlay Sound - facebook.com Vai su Facebook
Giappone, eletta la prima donna premier: ecco chi è Sanae Takaichi - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Secondo lasicilia.it
Sanae Takaichi è la prima donna premier eletta in Giappone - L'elezione della leader del Partito Liberaldemocratico è avvenuta al primo turno di voto, prevalendo sul candidato dell'opposizione con 237 voti ... Scrive msn.com
Giappone, Sanae Takaichi è la prima premier donna: l'elezione in Parlamento - (LaPresse) Il Parlamento giapponese ha eletto Sanae Takaichi come prima donna primo ministro del Paese, un giorno dopo che il suo partito, ... Lo riporta msn.com