Giappone Sanae Takaichi è la prima premier donna | l' elezione in Parlamento

(LaPresse) Il Parlamento giapponese ha eletto Sanae Takaichi come prima donna primo ministro del Paese, un giorno dopo che il suo partito, in difficoltà, ha siglato un accordo di coalizione con un nuovo partner politico che sposterà ulteriormente a destra il blocco di governo. Alla lettura del suo nome, Takaichi ha chinato leggermente il capo in segno di rispetto. L’accordo, firmato tra il Partito Liberal Democratico (LDP) e il partito di destra Osaka Innovation Party (Ishin no Kai), conferma l’orientamento nazionalista e conservatore della nuova premier 64enne. Takaichi presenterà un nuovo governo che includerà diversi alleati di Taro Aso, influente figura del LDP, e altri sostenitori della sua candidatura alla guida del partito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

