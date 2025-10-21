Giappone | il parlamento elegge Sanae Takaichi come primo ministro
Il parlamento del Giappone elegge Sanae Takaichi come primo ministro. Takaichi diventa la prima donna leader del Paese. Giappone: il parlamento elegge Sanae Takaichi come premier Il parlamento giapponese ha eletto primo ministro Sanae Takaichi, presidente del Partito Liberal Democratico (LPD), diventando la prima leader donna del Giappone. Takaichi è riuscita a raggiungere un accordo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
#Giappone – Sanae #Takaichi vicina a essere premier: la leader del Partito Liberal Democratico (#LDP) ha raggiunto un accordo di governo con il Partito dell’Innovazione (#Ishin, destra), terza forza del Parlamento guidata da Hirofumi #Yoshimura. L'elezi - X Vai su X
Mancava solo il voto del Parlamento di Tokyo perché diventasse la prima donna primo ministro del Giappone. E invece le cose si sono complicate molto per la rottura, dopo un quarto di secolo, della coalizione fra il suo partito Ldp e i centristi di Komeito. E imp - facebook.com Vai su Facebook
Giappone, Sanae Takaichi eletta prima donna premier del Paese - L'elezione è avvenuta al primo turno di voto: 237 le preferenze, contro i 149 voti dell'ex premier Yoshihiko Noda, su un totale di 465 seggi della Camera bassa in Parlamento ... Segnala tg24.sky.it
Giappone, Sanae Takaichi è la prima donna premier - Sanae Takaichi è stata eletta nuova premier del Giappone, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito Liberal- tg.la7.it scrive
Sanae Takaichi, una Lady di Ferro per il Giappone - Ammiratrice di Margaret Thatcher, avrà davanti a sé sfide difficili ... Segnala open.online