Giappone | il parlamento elegge Sanae Takaichi come primo ministro

21 ott 2025

Il parlamento del Giappone elegge Sanae Takaichi come primo ministro. Takaichi diventa la prima donna leader del Paese. Giappone: il parlamento elegge Sanae Takaichi come premier Il parlamento giapponese ha eletto primo ministro Sanae Takaichi, presidente del Partito Liberal Democratico (LPD), diventando la prima leader donna del Giappone. Takaichi è riuscita a raggiungere un accordo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

