Kaba a Dazn | Proveremo a mettere in difficoltà la Juventus Ecco come

Il centrocampista del Lecce, Kaba, ha dichiarato a Dazn di voler mettere in difficoltà la Juventus durante la prossima partita. Le sue parole riflettono l’intenzione di affrontare la sfida con determinazione e rispetto, puntando a ottenere un risultato positivo. Di seguito, le dichiarazioni complete del giocatore, che evidenziano la preparazione e la strategia del team in vista dell’incontro.

. Le dichiarazioni del centrocampista del Lecce. Mohamed Kaba, centrocampista del Lecce, ha parlato a Dazn prima del match con la Juve. Le sue parole: « Abbiamo lavorato per fare la differenza per questa partita, dobbiamo lavorare di squadra, dobbiamo lavorare di blocco, cosa che non è successa nell’ultima partita contro il Como, proveremo a mettere in difficoltà la Juventus ». Leggi anche: Bremer a Dazn: «Finalmente le 100 con la Juve! Partita da vincere assolutamente, Spalletti è bravo. Quando vedrò Danilo.» .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kaba a Dazn: «Proveremo a mettere in difficoltà la Juventus. Ecco come» Leggi anche: Eintracht, Jan Fiesser: «Proveremo a mettere in difficoltà il Napoli come ha fatto il Psv» Leggi anche: Kaba avvisa la Juve: “Lecce compatto per metterli in difficoltà” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Kaba a DAZN: "Proveremo a mettere in difficoltà la Juventus" - Mohamed Kaba, centrocmapista del Lecce, è stato intervistato da Dazn prima del match con la Juve. tuttojuve.com

«Openda è pronto a guidare il nostro attacco». Sabato 3 gennaio 2026, alle 18:00, la Juventus affronterà il Lecce all’Allianz Stadium, con la partita trasmessa in esclusiva su DAZN sia in TV che in streaming. La squadra di Spalletti arriva carica dopo tre succes - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.