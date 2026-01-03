Kaba avvisa la Juve | Lecce compatto per metterli in difficoltà

Il Lecce si prepara alla sfida contro la Juventus con un messaggio chiaro da parte di Mohamed Kaba: la squadra sarà compatta e adotterà un approccio diverso rispetto alla precedente partita. A pochi minuti dal calcio d’inizio, i giallorossi cercano di mettere in difficoltà i bianconeri, adottando una strategia mirata a contenere e contrastare l’avversario. La partita si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre.

Messaggio chiaro dal Lecce a pochi minuti dal calcio d'inizio contro la Juventus. Mohamed Kaba fissa la linea: squadra compatta e approccio diverso rispetto all'ultima uscita. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista giallorosso ha spiegato il piano gara: «Abbiamo lavorato per fare la differenza. Dobbiamo giocare di squadra, restare di blocco. Contro il Como non è successo e lo sappiamo. Oggi proveremo a mettere in difficoltà la Juventus».

