Eintracht Jan Fiesser | Proveremo a mettere in difficoltà il Napoli come ha fatto il Psv
Il vice allenatore dell’Eintracht Jan Fiesser ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli. Assente l’allenatore Dino Toppmoller per motivi di salute La conferenza di Jan Fiesser. «Tutta la rosa è importante, sono bravi in fase offensiva e difensiva. Hanno grande disciplina che caratterizza le squadre italiane. Sarà difficile domani». Sulla tensione del match: «La situazione la conosciamo, i nostri tifosi non saranno qui ma vogliamo concentrarci a prescindere sull’aspetto calcistico. L’atmosfera non è delle migliori ma abbiamo giocato molto bene contro il Borussia Dortmund, abbiamo avuto un po’ di sfortuna pur giocando bene perciò c’è fiducia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
